Roma, 12 mag. - "Grazie per la collaborazione che c'è stata tra i nostri Paesi in questo periodo. Mi auguro che la collaborazione tra Italia e Germania possa continuare, nell'interesse dei nostri due grandi Paesi". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni spiegando di voler cogliere l'occasione di una delle sue ultime apparizioni pubbliche da premier per "ringraziare" Angela Merkel anche lei oggi ad Assisi per ricevere la Lampada della pace.