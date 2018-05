Centrafrica, serve aiuto umanitario urgente per 1,3 mln bambini -3

Roma, 12 mag. - Solo nel 2017, l'UNICEF ha sostenuto il rilascio di 2.969 bambini da forze e gruppi armati. Nell'ambito della sua risposta umanitaria di emergenza, l'UNICEF ha aiutato a creare 315 spazi di apprendimento temporanei e adatti ai bambini nei campi per sfollati, raggiungendo oltre 56.600 bambini.

"Con investimenti significativi per interventi mirati, possiamo fare davvero la differenza per i bambini, sia nei siti di sfollati interni che nelle comunità ospitanti. L'UNICEF e i nostri partner stanno ottenendo risultati incoraggianti concentrandosi su quattro priorità chiave: aumentare le vaccinazioni, porre fine alla malnutrizione, fornire istruzione e protezione, anche in situazioni di emergenza", ha dichiarato Poirier.