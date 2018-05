Centrafrica, serve aiuto umanitario urgente per 1,3 mln bambini

Roma, 12 mag. - Un drammatico aumento della violenza nella Repubblica Centrafricana nella prima parte del 2018 ha costretto almeno 55.000 persone, tra cui 28.600 bambini a fuggire a causa della brutalità e della violenza nelle loro comunità.

La già precaria situazione umanitaria e di sicurezza del paese si è deteriorata nel corso dell'ultimo anno, aggravandosi ulteriormente dall'inizio del 2018. Attualmente si stima che vi siano 687.400 sfollati interni, rispetto ai 440.000 del 2017, tra cui più di 357.400 bambini, che hanno perso l'accesso all'istruzione, alla sanità e ai servizi di protezione.

"I bambini stanno pagando il prezzo più alto per questa nuova ondata di violenza", ha detto Marie-Pierre Poirier, Direttore Regionale dell'UNICEF per l'Africa Occidentale e Centrale, in missione nella Repubblica Centrafricana - "Tutte le parti dovrebbero porre fine alla violenza contro i bambini. Il mondo non deve dimenticare i bambini della Repubblica Centrafricana. La protezione dei bambini dovrebbe venire prima di tutto".

Al di là dei rischi immediati di un aumento della violenza, la situazione dei bambini nel paese rimane critica. Un terzo dei bambini attualmente non va a scuola. Quasi la metà di tutti i bambini non è completamente vaccinato e il 41% dei bambini sotto i cinque anni soffre di malnutrizione cronica.(Segue)