Catalogna, Torra: Pujgdemont è il legittimo presidente

Barcellona, 12 mag. - Per Quim Torra, candidato alla guida della Catalogna, "il legittimo presidente catalano è l'onorevole Carles Pujgdemont". Il presidente in pectore della regione nel suo discorso di investitura ha affermato che "io non dovrei essere qui" e ha puntato il dito contro Madrid, che ha incarcerato leader indipendentisti solo perchè "hanno reso possibile il voto del popolo" con il referendum dello scorso primo ottobre.

Oggi il Parlament catalano deve votare l'investitura di Torra, ma probabilmente per la proclamazione si dovrà attendere il secondo round lunedì.

La scelta del campo indipendentista è ricaduta su Torra, storico di formazione e attuale portavoce di Junts per Catalunya, su indicazione dell'ex presidente della Generalitat Puigdemont, che ha rinunciato per ora all'ipotesi di una propria candidatura.