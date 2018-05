Parisi: Berlusconi candidabile?Lega si fermi, no accordo con M5s

Roma, 12 mag. - "Voglio rivolgere un appello a Matteo Salvini: si fermi, non faccia l`accordo con Di Maio. La riabilitazione di Silvio Berlusconi apre nuove prospettive per il centrodestra. Si può vincere davvero e avere una maggioranza per governare senza doversi compromettere con i 5 Stelle. Un centrodestra che si presenterà più forte anche grazie a quel rinnovamento, da tanti auspicato e oggi finalmente possibile"., lo dichiara in una nota il segretario di Energie PER l`Italia, Stefano Parisi.

"Il Governo con i 5 Stelle - prosegue Parisi- sarebbe dannoso per il Paese, ci metterebbe in balia dei giustizialisti, bloccherebbe qualunque investimento e progetto di sviluppo, ci renderebbe tutti più poveri e insicuri. Un disegno di legge sul conflitto di interessi mandato in Parlamento dal governo Lega-5 Stelle, alla luce della riabilitazione di Silvio Berlusconi, sarebbe occasione di accanimento giustizialista in parlamento. La Lega da sola non sarà in grado di reggere questa pressione vendicativa. Il programma di governo del centrodestra, di sviluppo, sicurezza e libertà, non è compatibile con il programma e le idee che ispirano i grillini". "Il centrodestra - conclude Stefano Parisi- appoggi un Governo di garanzia che dia il tempo al Parlamento di correggere la legge elettorale e torniamo al voto. Il centrodestra può vincere davvero questa volta".