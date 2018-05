Merkel: Ue prova che pace possibile, serve rispetto per diversità

Roma, 12 mag. - Per Angela Merkel l'Unione europea è la prova che la pace e la convivenza pacifica sono possibili, ma "la pace non è pensabile senza la giustizia, la pace non è una cosa data" e va coltivata, anche con il rispetto della "diversità e della molteplicità". Questa la riflessione della cancelliera Angela Merkel nel suo discorso ad Assisi, dove oggi ha ricevuto la Lampada della Pace di San Francesco.

"In questo l'Unione europea è un esempio, l'Italia è uno dei Paesi fondatori e questo è il luogo giusto per ricordarlo. Se guardiamo la storia del nostro continente comprendiamo quale fortuna abbiamo oggi", ha detto Merkel, ricordando la Guerra dei trent'anni e quanto sia servito per pacificare il nostro continente. "Credo che la pace sia il vero tema, un tema che ci dice molto dell'Europa, che dalla Westfalia all'Umbria si mostra nella sua molteplicità. Il suo sapere accettare e accogliere è una ricerca della convivenza nella diversità, non è semplicemente accogliere, ma è accettare la molteplicità e la diversità nel rispetto. E nonostante questa molteplicità noi possiamo farlo anche grazie alla nostra storia, alle nostre radici cristiani".(Segue)