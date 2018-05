Di Maio: contratto di governo con italiani al centro

Roma, 12 mag. - "Siamo entrati nella Terza Repubblica, quella che mette al centro temi e proposte per i cittadini. Più tardi vi aggiornerò sugli sviluppi di questa giornata". Lo afferma il leader politico del Movimento cinque stelle Luigi Di Maio in un post sul Blog delle stelle nel quale spiega che oggi è a Milano "per proseguire il lavoro sul contratto di Governo. Oggi si riuniranno i gruppi di lavoro del MoVimento 5 Stelle e della Lega per continuare a esaminare tutti i punti e i temi che abbiamo messo sul tavolo".

"Anche l`incontro di ieri mattina è stato positivo: abbiamo fatto notevoli passi in avanti sul contratto di governo e abbiamo trovato ampie convergenze sui temi che stanno a cuore agli italiani: reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell`immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi", aggiunge. (Segue)