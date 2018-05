Fratoianni: incalzeremo governo su Fornero e reddito cittadinanza

Roma, 12 mag. - "Io penso che questo futuro governo pieghi in modo molto preoccupante a destra. Ora dobbiamo intenderci su quale opposizione fare, se la parola è 'occhio che sta arrivando il governo dei debiti' come si sta dicendo dalle parti del Pd, non ci siamo proprio. I debiti in questo Paese li hanno accumulati tanti, troppo italiani anche grazie alle politiche fatte dai governi del Pd". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali, parlando con i cronisti prima dell'inizio di una manifestazione pubblica di Mdp a Roma.

"Noi saremo in Parlamento - prosegue l'esponente di Leu - convintamente all'opposizione di fronte ad ingiustizie sociali come la Flat Tax e se verranno ridotti i diritti sociali e civili delle persone. Ma incalzeremo la maggioranza se farà davvero quello che ha promesso su legge Fornero, reddito di cittadinanza, Fiscale Compact."