Possibile,Brignone vince congresso: doppio segretario con Maestri

Roma, 12 mag. - "Beatrice Brignone è la nuova segretaria di Possibile. La sua mozione `A repentaglio` ha ottenuto il 73,9% dei voti contro il 26,1% della mozione `Reinventare la sinistra` di David Tozzo. Con l`esito del congresso si insediano il nuovo comitato scientifico e il comitato organizzativo, collegati alla mozione dell`ex deputata. Brignone proporrà agli iscritti la modifica dello statuto di Possibile per istituire la figura del doppio segretario, come nel solco della tradizione dei partiti progressisti europei. Come co-segretario, fin dalla campagna congressuale, è stato già indicato Andrea Maestri". Lo riferisce Possibile, in una nota, al termine del congresso avviato con le dimissioni da segretario di Giuseppe Civati.