Banche, Abi: rafforzata comunicazione interna a vantaggio clienti

Roma, 12 mag. - Le banche rafforzano gli strumenti di comunicazione interna a vantaggio dei clienti. Lo spiega una nota dell'Abi presentando i risultati dello studio Abi Lab sull`Help Desk e la Intranet aziendale.

Dallo studio emerge che per il 53,8% delle banche rispondenti sono tre i principali obiettivi riconosciuti dalle strutture di Help Desk, ovvero contribuire ad arricchire la base di conoscenza sui processi operativi, costituire un unico centro di assistenza e ascolto degli utenti del servizio e facilitare l`operativita` della rete nella gestione della relazione con i clienti. Con una percentuale pari al 38,5%, le banche hanno segnalato come ulteriori obiettivi significativi: identificare le principali problematiche in corso per formulare proposte di miglioramento e correzione delle anomalie e promuovere l`uso di strumenti di supporto self service, per ridurre il costo dell`assistenza.

Lo studio sottolinea che la Intranet sta continuando la sua "evoluzione" mediante l`integrazione di nuovi strumenti di comunicazione, condivisione e collaborazione che si fondono con altri sistemi informativi tradizionali. Le banche, infatti, hanno gia` adottato, o prevedono di adottare, accorgimenti tecnologici per implementare tali servizi all`interno della Intranet. Tra le funzionalità di dialogo con i dipendenti che attualmente sono più presenti all`interno dei portali interni bancari sono quelle di Desktop remoto (nell`80% dei casi), messaggi istantanei e video conferenze (nel 60% dei casi) ma nel 2018 ci si attende che siano invece gli strumenti per la ricerca e classificazione della conoscenza ad essere tra i piu` inseriti nelle Intranet bancarie.