L'inumazione di Stephen Hawking aperta ai ... non ancora nati

Londra, 12 mag. - Il sorteggio organizzato per selezione i partecipanti all'inumazione delle ceneri dello scienziato britannico Stephen Hawking, morto il 14 marzo, sono aperte a persone... che non sono ancora nate. Sul sito internet creato per l'occasione, i richiedenti devono inserire la loro data di nascita, che può arrivare al 31 dicembre 2038. Una peculiarità voluta, spiega il portavoce della fondazione Stephen Hawking, che alla Bbc ha spiegato che "qualsiasi cosa è possibile sino a prova contraria" e la possibilità di "viaggiare nel tempo non può essere esclusa".

Le iscrizioni per il sorteggio, che deve selezionare mille persone, sono state aperte mercoledì 9 maggio e termineranno il 15 maggio, un mese esatto prima della cerimonia di inumazione nell'Abbazia di Westminster, dove Hawking sarà sepolto il 15 giugno accanto a Isaac Newton .

Nelle prime 24 ore, ha detto il portavoce, si sono registrate 12mila persone, "da tutto il mondo".