Fisco, Ag Entrate: martedì 15 scade termine rottamazione cartelle

Roma, 12 mag. - Ultimi giorni a disposizione dei contribuenti interessati alla cosiddetta rottamazione delle cartelle. Scade martedì 15 maggio, il termine fissato dalla legge per presentare la domanda di adesione al provvedimento che consente di pagare l`importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

E' possibile presentare la domanda fino alla tarda serata del 15 maggio, quindi anche dopo l`orario di chiusura degli sportelli. Bisognerà però fare attenzione ai limiti di orario indicati sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it. Finora, oltre 50% delle richieste è arrivato online. Lo ricorda una nota dell'Agenzia delle entrare-Riscossione.