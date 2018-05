Brunetta: Berlusconi torna candidabile, Italia più democratica

Roma, 12 mag. - "Finalmente il Tribunale di sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta di riabilitazione rendendo eleggibile, con effetto immediato, il nostro Presidente. Berlusconi torna in campo politico a tutto tondo, torna a rappresentare i tanti milioni di italiani che hanno votato Forza Italia e i tanti altri che la voteranno. Torna, in altre parole, a rappresentare il popolo dei moderati, che dopo tanto tempo, non vedeva riconoscersi in nessun leader in campo. Bentornato Presidente! L`Italia, da oggi, torna ad essere più democratica. Con Berlusconi in campo, il centrodestra torna vincente e, dentro il centrodestra, torna vincente Forza Italia". Lo afferma Renato Brunetta (Fi).