Roma, 12 mag. - "Matteo Renzi in queste settimane ha sempre detto di se stesso di essere un semplice senatore di Scandicci. Il problema per quanto mi riguarda non è quando Renzi parla ma cosa Renzi dice". Così Gianni Cuperlo, esponente della minoranza Pd, ha risposto, a margine di una iniziativa di Mdp, a una domanda sull`annuncio dell`ex segretario democratico di voler parlare in apertura dell`assemblea nazionale dem prevista per il 19 maggio.