Fisco, Cgia: con aumento Iva balzello di 242 euro a famiglia

Roma, 12 mag. - Se il prossimo esecutivo non riuscisse a sterilizzare l`aumento dell`Iva, nel corso del 2019 ogni famiglia italiana subirà un incremento medio di imposta pari a 242 euro. Nel dettaglio, tale rincaro sarà pari a 284 euro per famiglia al Nord, a 234 euro nel Centro e a 199 euro nel Mezzogiorno. Questi i calcoli dell' Ufficio studi della Cgia.

Infatti, se non verranno recuperati entro la fine di quest`anno 12,4 miliardi di euro, l`aliquota ordinaria passerà dal 22 al 24,2 per cento, mentre quella ridotta dal 10 salirà all`11,5 per cento. E l`Italia sarà il Paese con l`aliquota Iva ordinaria più elevata dell`Eurozona. In Italia, l'Iva debuttò nel lontano 1973 con una aliquota del 12%.

"Bisogna assolutamente evitare l`aumento dell`Iva. Non solo perché colpirebbe in particolar modo le famiglie meno abbienti e quelle più numerose, ma anche perché il ritocco all`insù delle aliquote avrebbe un effetto recessivo per la nostra economia. Ricordo, infatti, che il 60 per cento del Pil nazionale è riconducibile ai consumi delle famiglie", spiega Paolo Zabeo, coordinatore dell`Ufficio studi della Cgia.