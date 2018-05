Fratoianni: Big Bang a sinistra? Impossibile, Pd sempre lo stesso

Roma, 12 mag. - "Ancora non sappiamo che governo sarà, ma sappiamo che sarà uno spostamento pesante a destra dell`asse politico del paese. Il Movimento 5 Stelle è stato finora un fenomeno ambiguo: un centro di comando che ruota intorno alla Casaleggio Associati, i suoi eletti e le sue reti, e un corpo elettorale molto grande. Oggi ha sciolto l`ambiguità a destra. Una scelta aiutata da chi dall`inizio ha operato e tifato perché il `tanto peggio tanto meglio` si realizzasse, nel proprio interesse, penso al gruppo dirigente Pd. Con questo non sto attenuando la pesante responsabilità della scelta di M5s". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, in un'intervista al Manifesto.

"Ci ritroveremo con il Pd uniti all`opposizione? Lo misureremo nel modo concreto con cui sarà fatta l`opposizione - prosegue l'esponente di Leu -. Ma se c`è chi pensa che a un governo definito antiestablishment ci si debba opporre con un fronte a difesa dell`establishment, sappia che noi non siamo d'accordo perchè il rischio è che l`opposizione fatta così diventi la rappresentanza dei garantiti". "Inoltre di fronte al risultato del 4 marzo è evidente l`insufficienza di ogni proposta politica. Dobbiamo aprire una discussione su come si reinsedia la sinistra nella società - aggiunge -. La composizione sociale del voto delle sinistre, dal Pd a Potere al popolo passando per Leu, è segnata da una condizione economica medio-alta. È una discussione da fare fra tutti. Ma oggi nel Pd non c`è traccia significativa di questa riflessione".

"Io credo si debba fare al più presto l'Assemblea Nazionale di Liberi e Uguali - conclude Fratoianni - Lunedì abbiamo una riunione e spero che ne usciremo con la convocazione. È un dovere, l`avevamo promessa. Sono stati giorni difficili, segnati dalla sconfitta e da un dibattito pubblico che ha accentuato la nostra irrilevanza parlamentare, per forza di cose. Ma oggi serve un`assemblea aperta con chi vuole ricominciare a costruire un`iniziativa su quello che accade nel paese, in Europa e nel mondo: mentre qui c`è il totogoverno c`è stato l`attacco in Siria, Trump ha disdetto l`accordo con l`Iran sul nucleare, Israele ha bombardato le postazioni iraniane in Siria. Non credo che per rilanciarsi serva discuterne al chiuso dell`ennesimo processo costituente della sinistra".