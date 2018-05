Razzi: auguri a Berlusconi, gli vengono restituiti diritti

Roma, 12 mag. - "Sono felice che Berlusconi abbia ottenuto giustizia". Lo afferma Antonio Razzi osservando che la riabilitazione "estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna", ed "allora Sivio Berlusconi potrà essere ricandidato nel caso di dovesse ritornare alle urne". "L`ho sempre detto e sempre sperato - ha continuato Razzi -. Fare fuori il Cavaliere è stata ingiustizia. Con Berlusconi in campo in prima persona alle elezioni politiche la musica sarebbe stata e sarà diversa". "Faccio gli auguri - ha concluso Razzi - al Cavaliere Sivio Berlusconi per la bella notizia che gli restituisce i suoi diritti pieni".