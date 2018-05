Cna: inizia la rimonta della nautica, dal 2014 produzione +33% -3

Roma, 12 mag. - Cna Nautica chiede prima di tutto una politica fiscale meno penalizzante. Sottolinea l`importanza di politiche di sostegno all`innovazione, alla ricerca e allo sviluppo per porre micro e piccole imprese in condizioni di maggiore competitività nella sfida internazionale, anche per evitare la mono-committenza che mette a repentaglio la sopravvivenza di tante piccole imprese in caso di crisi di un grande produttore. Sul fronte dei servizi, è necessario cercare di intercettare e 'catturare' la clientela straniera. Cna Nautica propone di snellire la normativa e di semplificare i regimi amministrativi e i controlli (prendendo esempio dai Paesi concorrenti), a esempio diffondendo, per la nautica da diporto, la prassi del Bollino Blu per evitare la duplicazione degli accertamenti. Va, inoltre, potenziata la rete infrastrutturale di porti e approdi turistici e se ne deve migliorare la qualità, l`ampiezza, la profondità dei fondali. L`Italia incide in termini mondiali per l`1,7% nella ripartizione delle marine e per l`8% dei posti barca e ormeggi. Dispone di un porto o di un approdo turistico ogni 14,2 chilometri, mentre la Francia di uno ogni otto e la Spagna di uno ogni 6,4. Un gap che va colmato.