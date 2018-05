Governo, Delrio: M5s come destra sovranista e antieuropea

Roma, 12 mag. - "Avete notato che nessuno parla di lavoro e di salario minimo? Nei loro conciliaboli sul contratto queste parole non esistono. E non esiste il tema dei lavoratori e delle imprese". Lo dice alla Stampa, l'ex ministro e ora capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio secondo il quale "il governo delle destre" è un pericolo per il Paese.

Il Pd ha responsabilità per questo esito? "Assolutamente no. Se qualcuno nel Pd sperava di poter determinare uno spostamento di asse nei Cinque stelle, coltivava un'idea illusoria, anche se legittima - osserva -. La loro ragione sociale è quella di un partito populista e tendenzialmente influenzato dalla destra nazionalista e sovranista, antieuropeista". "Terremo una posizione molto radicale - spiega -, non pensino di trovare un'opposizione moderata. Certo lo saremo nel linguaggio e nei modi, non ci imbavaglieremo e non faremo sceneggiate come loro. Ma non faremo sconti". "La flat tax? - aggiunge - Toglierà tasse ai ricchi ed entrate allo Stato che servono a finanziare sanità e servizi". Con Forza Italia, conclude Delrio, "finora si sono spartiti tutte le poltrone. Anche quelle destinate all'opposizione. E vedremo se sarà Forza Italia a occupare le due posizioni chiave, la presidenza del Copasir e della Vigilanza Rai con il voto dei grillini. In tal caso sarà palese che Salvini è al tavolo per conto del centrodestra: sarebbe l'ennesimo inganno verso gli elettori. Sarà un Berlusconi di lotta e di governo con buona pace di Di Maio".