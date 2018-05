Bernini: Berlusconi candidabile,finisce calvario politico e umano

Roma, 12 mag. - "La notizia del provvedimento del Tribunale di Milano, che riabilita il presidente Berlusconi, non può che essere accolta con gioia e soddisfazione. Si conclude dopo cinque anni un calvario giudiziario, politico e umano che ha impedito al leader del centrodestra di essere in campo in prima persona". Lo dichiara Annamaria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Quella del 2013 fu una sentenza ingiusta, a cui seguì l`ignobile e vergognosa defenestrazione di Berlusconi dal Senato, eseguita con modalità uniche e irripetibili, in aperta violazione dei regolamenti e del buonsenso - sottolinea Bernini -. Una macchia indelebile che ha condizionato il corso della vita politica e della democrazia italiana, privando il centrodestra e milioni di elettori del loro leader indiscusso. In questo giorno lieto siamo vicini al presidente Berlusconi e tutti i suoi senatori gli esprimono la loro felicità nella certezza che sarà almeno in parte ripagato da tanta sofferenza e amarezza".