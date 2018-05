Royal Wedding, il fratellastro di Meghan pentito: ti prego invitami

Roma, 12 mag. - Thomas Markle Jr. ci ripensa e implora la sorella Meghan di ripensarci a sua volta e di invitarlo al suo matrimonio con il principe Harry. In una nuova lettera aperta pubblicata ieri da InTouch, il fratellastro dell'ex attrice americana che tra una settimana convolerà a nozze con il sesto in linea di successione al trono del Regno Unito si dice pentito di averla attaccata pubblicamente, consigliando ad Harry di non sposarla, e chiede di essere ammesso ai festeggiamenti nuziali.

"Meg, lo so che non sono perfetto, nessuno lo è nella nostra famiglia - scrive Thomas, figlio dello stesso padre della 36enne in procinto di entrare nella famiglia reale britannica - ma buoni o cattivi, o perfetti, siamo l'unica famiglia che hai".

Il fratellastro si dice "ferito" dall'esclusione" e lancia un appello dell'ultima ora: "Non è ancora troppo tardi per mandarmi un invito".

Il 51enne Thomas si scusa per la lettera di aprile, in cui si rivolgeva direttamente ad Harry, esortandolo a rinunciare alle nozze con Meghan, a suo avviso diventata superficiale, una donna rovinata dalla fama, "che ti farà diventare matto, te e la famiglia reale".