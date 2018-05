Usa intercettano due bombardieri russi al largo dell'Alaska

Roma, 12 mag. - Due bombardieri russi TU-95 sono stati intercettati da caccia statunitensi F-22 nello spazio aereo internazionale al largo dell'Alaska, ha riferito il Comando della Difesa aerospazionale in Nord-America. I bombardieri russi sono entrati nella Zona di identificazione della Difesa Usa, che si estende per circa 320 chilometri dalla costa occidentale dell'Alaska e sono stati "visivamente identificati" , ha riferito il Comando NORAD in un comunicato, secondo cui gli aerei russi "sono stati intercettati e monitorati da F-22 sino a quando hanno lasciato l'area" che si allunga a livello delle Isole Aleutine. I Tu-95 non sono comunque mai entrati nello spazio aereo americano, ha precisato la nota, riportata dalla Cnn.