Kuala Lumpur, 12 mag. - Il timore di una vera e propria fuga hanno scatenato l'ira popolare e una folla è arrivata nel giro di poche ore all'aeroporto di Kuala Lumpur, decisa a bloccare il volo dell'ex premier.

Il nuovo capo del governo, il 92enne Mahathir Mohamad, ha promesso di indagare sulle accuse nei confronti di Najib, suo ex protetto, chiamato in causa in un enorme scandalo relativo alla sottrazione di miliardi di dollari da un fondo statale. (fonte afp)