Google vuole rivoluzionare il settore del prelievo del sangue

New York, 12 mag. - Verily, la società di Alphabet, precedentemente nota come Google Life Sciences, ha lavorato per diversi anni su un dispositivo progettato per prelievi di sangue indolori, usando un sistema di micro aghi e magneti. Il team della Silicon Valley, che è gestito dal responsabile tecnico di Verily, Brian Otis, , spiega Cnbc, è riuscito a produrre un prototipo che funziona. E sta cercando di capire quale forma dare al dispositivo o se istallarlo su un prototipo a forma di orologio.

Diverse fonti a conoscenza dei piani dell'azienda affermano che il dispositivo è ancora lontano dalla produzione e deve affrontare importanti ostacoli scientifici, tecnici e legali. Resta infatti ancora un progetto a lungo termine, simile ad altri cosiddetti su cui Alphabet sta lavorando.(Segue)