Catalogna, oggi il primo voto in parlamento per Torra presidente -2

Barcellona, 12 mag. -

Torra, ex presidente dell'organizzazione civica indipendentista Omnium Cultural, non ha pendenze o carichi legali con la giustizia spagnola per il referendum del primo ottobre scorso, e la sua scelta permetterà dunque di evitare il ritorno alle urne per la scadenza dei termini della formazione di un nuovo esecutivo.

La sua scelta obbedisce anche a ben precisi motivi politici: pur dotato di impeccabili credenziali indipendentiste in grado di soddisfare tutte le forze che fanno parte del suo schieramento, non è un politico professionista né nutre ambizioni di permanenza al potere, e se divenisse necessario sarebbe quindi pronto a farsi da parte senza polemiche.(Segue)