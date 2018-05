Catalogna, oggi il primo voto in parlamento per Torra presidente

Barcellona, 12 mag. - Il Parlamento catalano si riunisce oggi per il dibattito di investitura di Quim Torra, candidato indipendentista alla presidenza della Generalitat. La scelta del campo indipendentista è ricaduta su Torra, storico di formazione e attuale portavoce di Junts per Catalunya, su indicazione dell'ex presidente della Generalitat Carles Puigdemont, che ha rinunciato per ora all'ipotesi di una propria candidatura.

Dal momento che gli indipendentisti radicali della Cup probabilmente manterranno l'astensione (si erano detti disposti a votare solo Puigdemont) Torra non avrà la maggioranza assoluta dei voti necessaria per un'investitura già oggi. Per essere proclamato 131esimo presidente della Generalitat dovrà quindi attendere il secondo scrutinio, a maggioranza semplice, che si terrà probabilmente lunedì.(Segue)