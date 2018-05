Iraq al voto per le prime legislative dopo vittoria sull'Isis -2

Baghdad, 12 mag. - Il primo ministro Haider al-Abadi punta a un nuovo mandato, rivendicando il merito della vittoria contro l'Isis e di aver contenuto le spinte indipendentiste dei curdi. Ma la dura concorrenza all'interno del suo schieramento sciita, il gruppo di maggioranza che domina la politica irachena, minaccia una forte frammentazione del voto e prospetta lunghe e complicate trattative per la formazione di qualsiasi governo. E nei 15 anni trascorsi dallo spodestamento di Saddam Hussein, la disillusione si è affermata come tratto trasversale presso gli elettori, sempre meno inclini ad affidarsi ad una classe dirigente considerata corrotta ed eternamente divisa in lotte settarie.

In ogni caso, chiunque arrivi alla guida del prossimo governo a Baghdad, dovrà affrontare l'enorme sfida di ricostruire il Paese, devastato da anni di guerra contro l'Isis (terminata ufficialmente cinque mesi fa). Paesi donatori hanno promesso già 30 miliardi di dollari. (Segue)