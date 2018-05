Iraq al voto per le prime legislative dopo vittoria sull'Isis

Baghdad, 12 mag. - In Iraq urne aperte per le prime elezioni legislative dopo l'annuncio della vittoria sullo Stato islamico e con la speranza che dal voto emerga un quadro politico in grado di favorire la stabilizzazione del Paese e la ricostruzione.

I seggi sono presidiati da ampi dispositivi di sicurezza, poichè i jihadisti, al di là dei proclami ufficiali e malgrado la diminuzione delle violenze, continuano a rappresentare una consistente minaccia. Sono circa 24,5 milioni gli elettori chiamati al voto in un contesto politico frammentato, con gli sciiti maggioritari ma divisi, i curdi indeboliti dal braccio di ferro con il governo centrale per una maggiore autonomia e gli sciiti marginalizzati.Un milione di residenti all'estero ha votato nei giorni scorsi in 21 diversi Paesi, secondo la commissione elettorale.(Segue)