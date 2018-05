AT&T, parla l'ad: un errore assumere l'avvocato di Trump

New York, 11 mag. - La decisione di assumere l'avvocato di Donald Trump, Michael Cohen, è stato "un grande errore". In questo modo ha cercato di scusarsi con i dipendenti l'amministratore delegato di AT&T, Randall Stephenson, in un memo interno pubblicato dal network americano Cnbc. Nello stesso documento Stephenson ricorda che il responsabile per gli affari esterni e per le questioni legali, Bob Quinn, uscirà dal gruppo.

Cohen ha avuto il ruolo di "consulente politico", continua l'a.d. che dice di assumersi tutte le colpe della scelta di averlo voluto ingaggiare. AT&T ha pagato 600.000 dollari allo studio di Cohen per arrivare all'amministrazione Trump in modo diretto e avere facilitazioni nell'approvazione dell'acquisto multimiliardario di Time Warner, che ora è stato bloccato.

Nei giorni passati i media americani hanno pubblicato altre informazioni sui clienti di Cohen: l'avvocato di Trump è stato pagato da altri gruppi, tra cui l'azienda farmaceutica svizzera Novartis (1,2 milioni di dollari) e un gruppo aerospaziale sudcoreano che sta facendo affari con il Pentagono.