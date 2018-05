Enel, inaugurato a Pisa l'Innovation Hub&Lab -2

Roma, 11 mag. - Attraverso gli Innovation Hub Enel collabora con fondi di venture capital, acceleratori, incubatori, università, grandi player industriali e istituzioni governative nella costante ricerca di partner per rendere più efficiente il proprio business e supportare la crescita industriale facendo leva sull'innovazione.

L'Innovation Hub&Lab di Pisa comunicherà con gli ecosistemi di innovazione e lavorerà sulle principali sfide della Divisione globale Thermal Generation, collaborando direttamente con le start-up e con i partner di Enel e mettendo a disposizione competenze, asset industriali e risorse.

Due i partner di Enel che hanno preso parte all'evento raccontando la collaborazione di successo intrapresa con l'utility energetica.

D AIR LAB, start up innovativa collegata alla DAINESE che ha sviluppato un dispositivo di protezione individuale basato sulla tecnologia D-AIR®, l'airbag per la protezione dell'uomo già commercializzato da DAINESE per il mondo del motociclismo e dello sport e adesso impiegato anche per la protezione dei lavoratori dal rischio di cadute durante attività in altezza

Rotork Instruments Wireless, società del gruppo Rotork, leader mondiale nella produzione di attuatori e sistemi per il controllo dei fluidi che recentemente ha acquisito la start up Israeliana Eltav, inizialmente partner di Enel per l'integrazione di sensori wireless per il monitoraggio e controllo da remoto di valvole in impianto.

Due testimonianze diverse, ma che in comune hanno il successo: D AIR LAB, un esempio di cross fertilization e trasferimento di un prodotto vincente da un settore completamente diverso da quello in cui Enel opera e che adesso, sotto la guida della funzione Health, Safety, Environment and Quality, è in fase di deployment su tutto il gruppo; ed Eltav, una piccola start up israeliana intercettata tramite l'hub di Enel di Tel Aviv, cresciuta sul mercato con successo grazie ad un prodotto unico nel suo genere fino all'acquisizione da parte della multinazionale Rotork.