Coca-Cola Hbc Italia sigla l`accordo con Edrington

Roma, 11 mag. - Coca-Cola HBC Italia, principale produttore e distributore delle bevande a marchio The Coca-Cola Company nel Paese, amplia la propria offerta di prodotti grazie alla partnership con Edrington, una delle più importanti realtà internazionali nel segmento degli Spirits. Lo rende noto in un comunicato la stessa Coca-Cola HBC Italia che dal 14 maggio 2018, distribuirà in esclusiva per l`Italia su tutti i canali di vendita i seguenti prodotti: SNOW LEOPARD, una vodka super premium il cui ricavato, per il 15%, è devoluto alla protezione e la salvaguardia del leopardo delle nevi, un felino in via di estinzione; CUTTY SARK, un blended Scotch whisky ideale per la mixability, fresco e con note di vaniglia e agrumi.

"Il nostro obiettivo è soddisfare le esigenze dei clienti in ogni occasione di consumo, dalla colazione al dopocena presentando un`offerta completa e di qualità anche nel mondo degli Spirits - afferma Vitaliy Novikov General Manager Coca-Cola HBC Italia. "La partnership con Edrington è un ulteriore passo nel percorso strategico che mira a fare dell`Azienda una 24/7 Total Beverage Company".

Massimo Fabris, Area Director Southern & Central Europe di Edrington ha dichiarato: "Siamo lieti di estendere la nostra partnership con Coca-Cola Hellenic Bottling Company anche all`Italia, incrementando gli accordi già esistenti in altri Paesi europei e in Africa. Il trend emergente della mixability con premium Spirits rappresenta una grande opportunità per sviluppare le nostre marche in Italia".

L`accordo, che fa seguito a quello siglato ad inizio anno con Lucano 1894 srl - conclude la nota - consentirà di rafforzare ulteriormente la posizione di Coca-Cola HBC Italia nel mercato nazionale degli Spirits ampliando la propria offerta distributiva.