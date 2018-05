Trump promette: ridurremo il costo dei farmaci

New York, 11 mag. - Il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato il suo piano per ridurre i costi dei farmaci: si chiama American Patience First e prevede di "riportare sulla Terra il costo dei farmaci", ha detto il presidente americano in una conferenza stampa dalla Casa Bianca.

Tuttavia, nonostante Trump abbia detto che inizierà ad agire immediatamente, non sono stati pubblicati i dettagli del piano e neppure i tempi. Trump ha anche aggiunto che il governo è parte del problema, visto che in passato non ha fatto nulla per far scendere i prezzi, anzi ha chiuso un occhio. Poco dopo il commento di Trump il colosso farmaceutico Aetna ha fatto sapere di essere disponibile a collaborare con il presidente.