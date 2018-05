Ilva, Fim-Cisl: riconvocare il tavolo, no al populismo sindacale

Roma, 11 mag. - Riconvocare subito il tavolo di trattativa sull'Ilva, perchè "guai a restare ostaggio del populismo sindacale". Lo afferma il segretario generale della Fim-Cisl, Marco Bentivogli, secondo cui "la vertenza Ilva è una partita che interessa l'architrave del sistema industriale del Paese. Non può essere coinvolta in nessuna partigianeria politica di avvio legislatura, a cui una parte del sindacato si è piegata".

"Chiediamo al ministro Calenda - sottolinea il sindacalista - e al presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, di utilizzare anche l'ultimo minuto utile della loro permanenza in carica per riconvocare il tavolo e tentare un accordo. Le condizioni ci sono, ArcelorMittal deve sapere che bisogna puntare sul rilancio e non sul ripiegamento industriale".

"Salvaguardare - aggiunge Bentivogli - occupazione, investimenti ambientali e industriali resta un punto fermo, ma come ribadito al tavolo ci sono tutte le condizioni per un affondo finale. Se prevarrà l'irresponsabilità, spiegheremo a tutti i lavoratori cosa ha lasciato sul tavolo una parte del sindacato".