Sudan, Farnesina segue con grande attenzione caso di Noura Hussein

Roma, 11 mag. - La Farnesina, attraverso l`Ambasciata d`Italia a Khartoum, segue costantemente e con grande attenzione la vicenda di Noura Hussein, giovane sudanese condannata a morte: è quanto si legge in una nota dello stresso Ministero degli Esteri, che sottolinea come la pena capitale non trovi giustificazione in nessuna circostanza.

"L`Italia è in prima linea nella campagna internazionale per una moratoria delle esecuzioni capitali e, ispirandosi a una logica inclusiva, intende favorire il dibattito nazionale nei Paesi che ancora applicano la pena capitale, per promuovere un percorso di avvicinamento alla moratoria della pena di morte, in vista della sua abolizione. L'Italia ribadisce inoltre il suo impegno nel contrasto alla violenza sulle donne, declinata in pratiche quali le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni precoci", conclude la nota.

Come spiega Antonella Napoli, giornalista e presidente di Italians for Darfur, Noura Hussein aveva 13 anni quando i genitori la diedero in moglie a un cugino di secondo grado con il doppio dei suoi anni: "Lei si è opposta con tutte le sue forze ma non è bastato. Quando per sottrarsi all'ennesimo stupro si è difesa con un coltello uccidendo il suo carnefice è stata consegnata alla polizia dalla sua famiglia e sarà condannata a morte".