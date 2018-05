Marchionne: bene incontro con Trump, giusto rivedere standard

New York, 11 mag. - "Ho apprezzato l'opportunità avuta di discutere con il presidente Trump del nostro comune impegno nei confronti dell'industria dell'auto. Nel nostro settore, le preferenze dei consumatori e gli sviluppi tecnologici sono in continua evoluzione e, pertanto, rivisitare e valutare gli standard dell'Epa, come originariamente previsto, è la cosa giusta da fare". Lo ha detto l'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, dopo l'incontro alla Casa Bianca.

"Il processo - ha aggiunto Marchionne - è nelle sue fasi iniziali e trarre conclusioni affrettate e ipotizzare un esito sarebbe quindi un errore. Io sono ottimista sul fatto che il presidente riuscirà a trovare il modo di preservare un programma nazionale che stimoli miglioramenti continui nell'efficienza dei veicoli e al contempo ci permetta di realizzare veicoli che i nostri clienti vogliano acquistare a prezzi accessibili. Raggiungere questo risultato richiede la volontà di tutte le parti di arrivare a compromessi attraverso un dialogo ponderato e basato su dati".