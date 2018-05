Roma, 11 mag. - "Leggiamo di un presunto commento negativo del Presidente Silvio Berlusconi in merito al governo Lega-M5S e del rischio di una patrimoniale: la frase non è stata pronunciata nel corso della visita privata alla mostra e non corrisponde al pensiero del Presidente". Lo precisa l'ufficio stampa dell'ex premier facendo riferimento a quanto avrebbe detto Berlusconi, e riportato dalla stampa, ad un espositore nel corso della sua visita oggi a Milano alla mostra mercato Amart.