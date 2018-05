Ilva, Calenda: ho sbattuto contro un muro per risolvere vicenda

Roma, 11 mag. - "È vero, sono andato a sbattere contro un muro perchè chi prova a risolvere i problemi ogni tanto va anche a sbattere contro il muro". Lo ha affermato il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda dopo le parole del governatore della Puglia, Michele Emiliano, che lo ha accusato di aver fallito nella trattativa sull'Ilva. "Il problema - secondo Calenda - è capire se è il muro è stato costruito per difendere i lavoratori o invece per non risolvere il problema. Ho provato a risolvere la situazione e quando si cerca di risolvere le situazioni si può andare anche a sbattere contro un muro".

"Siamo pagati, sia io sia Emiliano - ha sottolineato il ministro intervenendo su Radio24 - per risolvere le situazioni e quando si cerca di risolvere le situazioni ogni tanto ci si riesce e altre volte non ci si riesce. Se uno fa solo ostruzionismo non va mai sbattere contro il muro. L'importante è provarci. Tra l'altro anche a Emiliano capita di sbattere contro un muro, perchè ogni volta che fa ricorso lo perde".