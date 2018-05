Roma, 11 mag. - Il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda non si candiderà alle primarie del Pd. "Non ci penso proprio a candidarmi alle primarie", ha detto Calenda intervenendo a Focus Economia su Radio24. "La prima cosa che farò - ha sottolineato - scriverò un libro, ma non sulla mia attività di governo. E poi tornerò a fare il manager".