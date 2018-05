Alpini, Gasparri: adunata orgoglio italiano

Roma, 11 mag. - "L'adunata degli Alpini è uno dei momenti più belli dell'anno perché fa emergere sani valori, patriottismo, legami che sono fondamentali per la vita e la storia della nostra Nazione. Gli atti di vandalismo, dei veri e propri sabotaggi, scritte e ingiurie, ricoprono di vergogna chi se ne è reso promotore. Bisogna individuare e punire queste persone e denunciare il clima in cui questi atti maturano. Dobbiamo ringraziare gli Alpini e tutti coloro che promuovono questo grande momento di partecipazione, di comunità, di patriottismo. Ci sono due Italie, quella che con passione partecipa all'adunata, quella che con vergogna la boicotta anche con iniziative pericolose e violente. Viva gli Alpini, viva la loro adunata". Lo dichiara in una nota il senatore di Fi, Maurizio Gasparri.