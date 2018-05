Russiagate,Mueller indaga su donatori Trump con legami con Russia

New York, 11 mag. - L'ufficio del procuratore speciale Robert Mueller, che indaga sulle interferenze russe nelle scorse elezioni presidenziali statunitensi, sta esaminando i fondi donati per la cerimonia d'inaugurazione della presidenza Trump, in particolar modo i milioni di dollari versati da persone con legami d'affari con Russia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, secondo Abc News.

Gli investigatori hanno ascoltato la testimonianza di Thomas Barrack, l'imprenditore che ha guidato la raccolta fondi per gli eventi celebrativi, e altre persone coinvolte. Alcuni dei donatori messi al centro delle indagini hanno versato, ciascuno, più di un milione di dollari. Per gli eventi del gennaio 2017, Barrack raccolse 107 milioni di dollari, raddoppiando i fondi ottenuti dal presidente Barack Obama per i festeggiamenti dell'inizio del suo primo mandato, nel gennaio 2009.