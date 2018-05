Napoli, da governo ok transazione su debito CR8 -2

Napoli, 11 mag. - Proprio de Magistris ha chiesto, qualche giorno fa all'attuale premier di procedere in questa direzione prima di lasciare Palazzo Chigi. Il sindaco spiega che si tratta di "una transazione con il governo definita con l'arrivo delle ultime risorse finanziarie che mancavano". Il via libera riguarda, in particolare, gli ultimi 10 milioni di euro che servivano al governo per coprire la quota precedentemente pattuita con il Comune. Una cifra pari al 77% degli oltre 90 milioni dell'intero debito. Il via libera consente ora alle parti di tornare al tavolo per definire la trattativa e, parallelamente, il CR8 provvederà a sbloccare pignoramento dei fondi comunali.

"È un atto che arriva in ritardo" dice il sindaco sottolineando che, pur consentendo "l'eliminazione del pignoramento dalle casse del Comune, non cancella i problemi e non toglie certo il debito storico e ingiusto. Ma toglie le catene alla cassa. Senza cassa la città non può andare avanti".

A metà aprile de Magistris ha indetto un sit-in di protesta sotto Palazzo San Giacomo contro quello che definisce "debito ingiusto". Una iniziava criticata da tutte le opposizioni e da molte forze politiche, anche quelle che non siedono in consiglio comunale.