Nomine, Anzaldi (Pd): Casaleggio pronto a mettere mani su Cdp

Roma, 11 mag. - "Casaleggio è pronto a mettere le mani sulla Cassa depositi e prestiti? Non ha alcun incarico pubblico, non è mai stato eletto, non risulta in corsa per alcun incarico ministeriale, per Di Maio è "solo un tecnico", ma già si prepara ad avere la parola finale sulle nomine, lanciando fantomatiche proposte su cosa deve fare la Cdp. Basterà vedere quanti partecipanti alle sue convention, quanti relatori di Sum o soci dell'Associazione Gianroberto Casaleggio verranno premiati con una poltrona nelle aziende di Stato per verificarlo". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico, Michele Anzaldi.