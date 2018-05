Napoli, da governo ok transazione su debito CR8

Napoli, 11 mag. - Il via libera del governo alla transazione per il debito sul CR8 del Comune di Napoli viene salutato positivamente dal sindaco Luigi de Magistris che commentando la decisione dell'esecutivo dice ai cronisti: "Oggi è stata una giornata buona. Dalle notizie che vengono adesso da Roma apprendiamo che c'è stato il via libera formale da parte di Palazzo Chigi. Un atto dovuto - aggiunge - ma nel nostro Paese non tutto ciò che è dovuto avviene. Ancora una volta Gentiloni si è dimostrato persona corretta. Chiude questa esperienza di governo con un rapporto corretto nei confronti della città di Napoli". (segue)