Serracchiani: da Gentiloni parole da leader vero

Roma, 11 mag. - Paolo Gentiloni ha parlato oggi "da vero leader", secondo Debora Serracchiani. "Un intervento serio, pacato e incisivo: Gentiloni ha parlato da vero leader. Ha sigillato con grande autorevolezza - ha continuato Serracchiani - un'esperienza di governo che lo ha fatto apprezzare da tutti i principali capi di Stato e di governo del mondo per la sua concretezza e affidabilità, rappresentando l'Italia dignitosa e produttiva".

La Serracchiani ha poi voluto "ringraziare Gentiloni anche per uno stile personale alieno da eccessi e litigiosità. E questo, in un Paese in cui la politica è spesso scontro rumoroso, è un valore aggiunto che va riconosciuto. Lo hanno sicuramente riconosciuto gli italiani che gli hanno tributato un altissimo indice di gradimento personale".