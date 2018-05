Draghi: Eurolandia si dia uno strumento di bilancio anticrisi

Roma, 11 mag. - Eurolandia deve equipaggiarsi meglio contro le future crisi. Innanzitutto deve dotarsi "di uno strumento di bilancio supplementare, per garantire la convergenza durante le fasi di shock senza dover sovraccaricare la politica monetaria". E al tempo stesso deve completare l'Unione bancaria e il mercato unico dei capitali. In particolare sulle banche servirebbe la garanzia pubblica sul fondo di autosalvataggio. Fondamentalmente, il messaggio lanciato dal presidente della Bce, Mario Draghi, intervenuto all'ottavo Congresso sullo Stato dell'Unione, organizzato a Firenze dallo European University Institute, è che condividere maggiormente i rischi significa in realtà ridurli.

Draghi è consapevole delle problematicità che certi richiami implicano in una fase in cui il processo di integrazione europea viene continuamente messo in discussione. Non è semplice politicamente né tecnicamente. Non è agevole pensare a uno strumento che andrebbe a bilanciare debolezze che si dovrebbero affrontare su scala nazionale. E non è nemmeno semplice da conciliare con i trattati europei, ha riconosciuto.

Ma "fornirebbe una ulteriore leva di stabilizzazione, rafforzano così la fiducia nelle politiche nazionali". Le politiche di bilancio sane sono cruciali per proteggere i Paesi dalle pressioni dei mercati "ma come ha dimostrato la crisi, possono non bastare. I mercati tendono ad essere prociclici e possono penalizzare gli Stati emittenti sovrani che vengono percepiti come vulnerabili, oltre e più di quanto potrebbe servire per ripristinare un percorso di bilancio sostenibile".

"Questo crea la necessità di una qualche forma di funzione di stabilizzazione comune, che prevenga i Paesi dal divergere troppo durante le crisi - ha proseguito - e che è stata già riconosciuta con la creazione di due meccanismi per scongiurare gli squilibri". Uno è lo scudo antispread della stessa Bce, l'Omt (strumento mai attivato) e l'altro è il fondo anticrisi Esm. Ma appunto servirebbe "uno strumento fiscale supplementare".

Per capire cosa si rischi basta girare lo sguardo al recente passato. Forse non a caso, l'intervento di Draghi partiva da una riepilogaizone dei passaggi chiave della crisi degli anni passati. E non è mancata l'evocazione della fase più drammatica per l'Italia, quando lo spread aveva raggiunto 500 punti base. Era il 2012 ed è significativo che a ricordare questo picco sul divarsio tra Btp italiani e Bund tedeschi sia stato colui che viene ritenuto il principale protagonista dell'uscita dalla crisi.

"Temendo la ridenominazione in valute più deboli, gli investitori vendevano titoli di debito pubblici e privati, allargando ulteriormente gli spread e esacerbando gli squilibri nelle economie vulnerabili". Una affermazione apparentemente slegata dall'attualità ma in cui si potrebbero anche leggere moniti di fronte alle ipotesi di referedum sull'euro.

C'è poi un altro fronte su cui è necessario un intervento, quello delle banche. Secondo il capo della Bce il "Single Resolution Fund", alimentato da esse stesse, potrebbe non bastare durante una grave crisi. "Questo è il motivo per cui in tutte le altre grandi giurisdizioni, come Usa, Gb e Giappone, i fondi di risoluzione sono appoggiati e garantiti dall'autorità pubblica. L'obiettivo di questa copertura non è salvare le banche: qualunque somma prestata va ripagata dal settore privato nel tempo. Piuttosto l'obiettivo è creare la fiducia sul fatto che il sistema di risoluzione può sempre essere efficacemente attivato, cosa che ha un effetto stabilizzante e evita che le banche vengano travolte dalle difficoltà".

Più in generale "il nostro compito, come policymaker, è quello di riportare la fiducia e di affrontare le aree della nostra Unione che tutti quanti sappiamo essere incomplete". Le riforme strutturali restano una priorità a livello nazionale. "Sappiamo che le riforme spingono la crescita: guardando agli ultimi 15-20 anni - ha notato - i paesi dell'area euro con strutture solide hanno mostrato tassi di crescita reali sul lungo termine molto più elevati. E sappiamo che questi Paesi si riprendono più rapidamente dagli shock".

O riportando lo sguardo sull'insieme dell'Unione valutaria, "in questi ultimi 20 anni l'euro è diventato un aspetto delle nostre vite e un simbolo dell'identità europea. Gli europei hanno imparato a conoscere e a fidarsi dell'euro. Ma si attendono anche - ha concluso Draghi - che l'euro assicuri la stabilità e la prosperità promesse".