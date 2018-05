Governo, Bernini: preoccupata per possibile deriva giustizialista

Roma, 11 mag. - "Rispetto al programma del nascente governo e alla sua azione politica sono molto preoccupata per due ragioni essenziali: il pericolo di uno sforamento dei conti pubblici con il rischio di una procedura di infrazione da parte dell'Ue che non possiamo permetterci e una deriva giustizialista. Noi siamo profondamente garantisti e non potremmo sopportare leggi che prevedano, ad esempio, la prescrizione mai o norme contra personam. Pensiamo che affidare gran parte dell'esistenza di una persona, sottoposta a procedimento penale, a un magistrato rappresenti un male incurabile e non lo accetteremo mai". Lo ha detto Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato a #Cartabianca su Raitre.