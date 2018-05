Mattarella ha incontrato Harvard Law School Association of Europe

Roma, 11 mag. - Si è svolto nel pomeriggio al Palazzo del Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un incontro con una delegazione della "Harvard Law School Association of Europe" in occasione del 200° anniversario di fondazione della Law School of Harvard. Dopo gli interventi del Presidente della "Harvard Law School Association of Europe", Salvo Arena e del Preside della Facoltà di Legge della Harvard University, John Manning, il Presidente Mattarella ha rivolto un indirizzo di saluto.