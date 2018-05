Orfini: basta polemiche interne al Pd, la ricreazione è... -2

Roma, 11 mag. - Orfini se la prende con chi alimenta polemiche interne al Pd: "Davvero dobbiamo assistere allo spettacolo di decine di autorevoli dirigenti del Pd che passano la giornata a polemizzare su una frase (peraltro smentita) attribuita in un retroscena? Non è forse questo modo di discutere tra noi una - anche se non certo la principale - delle ragioni della perdita di credibilità del Pd?".

C'è da organizzare l'opposizione al governo Lega-M5s e "attenzione oggi a riproporsi esattamente con lo stesso profilo: flat-tax e reddito di cittadinanza non vanno contrastati perché costerebbero troppo (argomento che lascerei ai nostalgici dei governi tecnici), ma perché sono sbagliati in sé, per l'idea di società da cui nascono. Ancora, non basta dire viva l'Europa, senza spiegare come vorremmo cambiarla, perché questa Europa è una delle ragioni della crescita delle forze sovraniste".

"Attenzione anche - aggiunge - a pensare che il profilo dell'opposizione possa essere costruito immaginando di tornare alla sinistra (perdente) di vent'anni fa e ai temi di allora senza nemmeno un aggiornamento. Non è con le parole d'ordine di allora che torneremo a convincere gli italiani di oggi. E nemmeno immaginando di ripartire solo dalla costruzione di coalizioni tanto larghe quanto prive di una visione politica comune".

Conclude Orfini: "Occorre però anzitutto il coraggio della verità sugli errori del passato, che è cosa ben diversa dall'ossessiva ricerca del capro espiatorio. Basta con pretestuose polemiche utili solo al posizionamento interno. La ricreazione è finita".