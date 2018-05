Governo, Gasparri: per Forza Italia opposizione e mobilitazione

Roma, 11 mag. - "Forza Italia deve vivere con entusiasmo mobilitazione, rinnovata presenza su tutti i territori questa delicata fase politica. Le nostre posizioni sono chiare. Non intendiamo sfasciare la coalizione di centrodestra ma vogliamo difenderne i contenuti e le priorità. Proprio in questi giorni si vanno chiudendo gli accordi in tutta Italia, dove si voterà alle amministrative del 10 giugno e le coalizioni di centrodestra quasi ovunque sono coese e in grado di conquistare più comuni. Saremo noi i custodi dei 10 punti sottoscritti dai partiti di centrodestra. Dalla famiglia all'impresa, dal taglio delle tasse al contrasto all'immigrazione clandestina". Lo dichiara in una nota il senatore di Fi, Maurizio Gasparri.

"E verificheremo giorno per giorno - aggiunge - quello che accadrà se questo governo giallo verde dovesse nascere. È chiaro che non voteremo la fiducia e credo che sia importante scandire molto bene la nostra posizione, diversa da questo governo, con un voto che non si presti ad interpretazioni ed equivoci. E su tutti i territori possiamo portare avanti importanti iniziative. Per Forza Italia è una occasione di rilancio, di riorganizzazione e di mobilitazione. Non solo, quindi, non viviamo con rassegnazione questo momento, ma come una occasione di rilancio e di rinascita. A tal fine ci dobbiamo organizzare e saremo presenti capillarmente sui territori con tutti i nostri dirigenti e parlamentari a partire dalle elezioni amministrative, come abbiamo concordato nelle riunioni dei gruppi parlamentari di Senato e Camera con le capigruppo Bernini e Gelmini. Siamo portatori di proposte e di coerenza. E lo dimostreremo sul campo", conclude.