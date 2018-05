Ilva, Valiante: neomelodici del Pd di nuovo in campo

Roma, 11 mag. - "La corrente dei neomelodici del Pd si fa risentire in queste ore su una vicenda drammatica che tocca nel cuore le ferite del Mezzogiorno di Italia", dichiara Simone Valiante, componente della direzione nazionale del Pd. "L'aggressione al presidente della Regione Puglia che e' solo politica e non affronta nel merito il futuro dell'impianto produttivo piu' importante del Mezzogiorno d'Italia e non si interroga in maniera critica su limiti ed omissioni per il futuro di migliaia di cittadini interessati da un serio problema occupazionale ma anche da una gravissima questione ambientale, dimostra che i risultati del 4 marzo non sono certamente un incidente di percorso", conclude Valiante.